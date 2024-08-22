7 شموس في سماء الصين!

انتشر مقطع فيديو مذهل على مواقع التواصل الاجتماعي لرصد سكان مدينة تشنغدو في مقاطعة سيتشوان جنوب غرب الصين ظاهرة بصرية نادرة بشكل لا يصدق، حيث كانت سبع شموس تسطع في السماء.

وعلى الرغم من أن الفيديو حصل على مئات الآلاف من المشاهدات والتعليقات على شبكات التواصل الاجتماعي، كان هناك أيضا من شكك بصحته.

وتسمى هذه الظاهرة أو الوهم البصري بـ”بارهيليوم”، وهي ليست ظاهرة نادرة، وتقوم على مبدأ مشابه لمبدأ السراب.

والبارهيليوم أو الشمس ذات الأذنين هي هالة تشبه بقعة خفيفة من قوس قزح على مستوى الشمس. ويحدث ذلك بسبب انكسار ضوء الشمس في بلورات الجليد ذات التوجه المتباين الخواص الحائمة في الغلاف الجوي. وتحدث ظاهرة مماثلة بالقرب من القمر.

في المقابل، يميل الكثيرون إلى الاعتقاد أن هذه “الظاهرة الطبيعية” ما هي إلا تشويه على عدسات الكاميرا، أو تشويه بسبب النوافذ ذات الزجاج المزدوج.