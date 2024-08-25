استشهاد ثلاثة أشخاص جراء اعتداءات العدو الإسرائيلي على بلدات وقرى جنوبية لبنانية

استشهد ثلاثة لبنانيين، وأصيب أشخاص آخرون بجروح جراء سلسلة اعتداءات جوية شنها العدو الإسرائيلي صباح اليوم على عدد من بلدات وقرى الجنوب اللبناني.

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية أن غارة شنها العدو الإسرائيلي استهدفت سيارة في بلدة الخيام أدت إلى استشهاد لبناني، معلناً أيضاً في وقت لاحق ارتقاء شهيدين اثنين آخرين جراء غارة معادية على بلدة الطيرى بجنوب لبنان.

كما أشار المركز إلى إصابة شخصين آخرين أحدهما عامل سوري بجروح جراء سلسلة غارات استهدفت عدة قرى وبلدات بالجنوب اللبناني.