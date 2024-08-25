القدس المحتلة.. العدو الإسرائيلي يعلن مقتل 3 من جنوده بنيران المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة

أقر العدو الإسرائيلي بمقتل 3 من جنوده بنيران المقاومة الفلسطينية وسط قطاع غزة اليوم.

بدورها أعلنت المقاومة الفلسطينية أنها خاضت اشتباكات ضارية مع قوات العدو المتوغلة شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، وأوقعت قتلى وجرحى في صفوفها، وتم رصد هبوط الطيران المروحي المعادي لإجلائهم.

واستدرجت المقاومة قوة صهيونية إلى داخل أحد الأنفاق المفخخة مسبقاً شرق دير البلح، وفور وصولهم إلى داخل النفق تم تفجيره بهم وإيقاع أفرادهم بين قتيل وجريح، كما فجرت حقل ألغام معداً مسبقاً بعدد من آليات العدو ومعداته الهندسية في المنطقة ذاتها.

واستهدفت المقاومة بقذيفتي “الياسين 105” دبابة وناقلة جند صهيونيتين شرق دير البلح.

كما استهدفت المقاومة تحشيدات وآليات العدو الموجودة في محور “نتساريم” جنوب مدينة غزة بصاروخين من نوع (107) وقذائف الهاون من العيار الثقيل.