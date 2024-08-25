المؤسسة العامة للمعارض: تجهيز الأجنحة وتقديم الدعم اللوجيستي لـ”إكسبو سورية”

تستعد مدينة المعارض الجديدة بريف دمشق لاحتضان معرض الصادرات السورية (اكسبو سورية 2024)، في شهر أيلول المقبل، والذي ينظمه اتحاد غرف الصناعة السورية، بالتعاون مع اتحادي التجارة والزراعة السورية والمكتب الإقليمي لاتحاد المصدرين العرب ورابطة المصدرين السوريين للألبسة.

مدير المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية، حليم الأخرس، أوضح أن المؤسسة قامت بإجراء التحضيرات اللازمة والصيانة للأجنحة الدولية الكبيرة والمسطحات الخضراء وتجهيز البنية التحتية في مدينة المعارض الجديدة، بالتعاون مع الجهات المعنية المنظمة للمعرض، استعداداً لإقامة “إكسبو سورية”، مشيراً إلى أن المعرض سيكون على مستوى المنطقة من حيث عدد المشاركين والمساحات المشغولة، والتي تتجاوز ٤٠ ألف متر مربع، متضمنة مساحات الأجنحة ومساحات مكشوفة.

وبين الأخرس أن المؤسسة تدعم إقامة المعارض التخصصية النوعية، نظراً لتأثيرها الكبير على الاقتصاد السوري من خلال إيجاد أسواق جديدة لبيع المنتج السوري وتصديره للخارج.

من جهته، أكد مدير هيئة دعم و تنمية الإنتاج المحلي والصادرات، ثائر فياض، أنه في ‏إطار متابعة وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لدعم الصناعة السورية والترويج لها وبذل الجهود اللازمة لفتح أسواق خارجية لهذه المنتجات وتشجيع الصادرات السورية، لكون التصدير يعد موردا أساسيا للقطع الأجنبي ‏والحفاظ على قيمة العملة المحلية، ‏دعمت الوزارة إقامة معرض الصادرات السورية “إكسبو سورية” وقدمت كل التسهيلات اللازمة لهذا الحدث الاقتصادي.

كما لفت إلى أن الهيئة تدرس إمكانية تقديم الدعم المادي اللازم للمعرض وفق الإمكانيات المتاحة في حال قدمت الاتحادات المشرفة على تنظيم المعرض طلبا بذلك، مشيرا إلى أن الهيئة ستشارك بجناح سيكون بمثابة مركز للاستعلام عن الصادرات السورية، ويقدم كل البيانات التي يحتاجها زوار المعرض ،متضمنة برامج الهيئة وغيرها من المعلومات عن الصناعة السورية.