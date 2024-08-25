حريق بمشتى الحلو يتسبب بتضرر 25 دونماً

أخمد عناصر إطفاء الحراج في مديرية زراعة طرطوس، مساء أمس، حريقاً حراجياً ضخماً بالقرب من مغارة الضوايات وامتد باتجاه عيون الوادي غرب محافظة حمص، حيث التهمت النيران 25 دونماً.

ووفقاً لوكالة سانا، أوضح رئيس شعبة الحماية بمديرية زراعة طرطوس، المهندس علاء إبراهيم، أن الحريق اندلع جراء سقوط شرارة كهربائية من عمود توتر في الحراج ليمتد فيما بعد، بسبب الرياح الغربية القوية، إلى منطقة عيون الوادي الواقعة غرب حمص.

ولفت إبراهيم إلى أن المساحة المتضررة مشتركة بين محافظتي طرطوس وحمص وتبلغ حوالي 25 دونماً تضمنت أعشاباً وأشجار سنديان، مشيراً إلى أن وعورة تضاريس المنطقة والرياح الغربية القوية دفعت للاعتماد على الفرق الراجلة باستخدام المضخات الظهرية والمناشير والأدوات اليدوية.

وذكر رئيس شعبة الحماية أن فرق إطفاء عين عفان وبهرمين وبوردة ودريكيش وسرستان والنبي صالح التابعة لمديرية الزراعة تمكنت من إخماد الحريق بالتعاون مع بلديتي صافيتا ومشتى الحلو إضافة إلى فرقة إطفاء ضهر القصير التابعة لمديرية الزراعة بمحافظة حمص مبيناً أن الحريق حالياً تحت مرحلة المراقبة والتبريد تجنباً لاشتعاله مرة ثانية.