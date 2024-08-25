هجوم كبير للمقاومة اللبنانية على مواقع للعدو في الأراضي المحتلة

رداً على العدوان الصهيوني على الضاحية الجنوبية لبيروت، والذي أدى لاستشهاد القائد المقاوم فؤاد شكر وعدد من النساء والأطفال، شنت المقاومة اللبنانية، فجر اليوم، هجوماً كبيراً بعدد من المسيرات والصواريخ، استهدفت من خلالها عدداً من مواقع وثكنات العدو الإسرائيلي ومنصات القبة الحديدية في شمال فلسطين المحتلة.

وأوضحت المقاومة في بيان لها أن المرحلة الأولى من الهجوم تمت بنجاح، وهي مرحلة استهداف الثكنات والمواقع الإسرائيلية، تسهيلاً لعبور المسيرات الهجومية باتجاه ‏هدفها المنشود ‏في عمق الكيان، وقد عبرت المسيرات كما هو مقرر لها.‏

ولفتت المقاومة إلى أن عدد صواريخ الكاتيوشا، التي أطلقت حتى الآن تجاوز الـ320 صاروخاً، باتجاه مواقع العدو، ‏حيث تم استهداف قواعد ميرون وجعتون والسهل وعين زيتيم وراموت نفتالي، ومرابض نافيه زيف والزاعورة، وثكنات كيلع ويواف ونفح ويردن في الجولان السوري المحتل.

وأكدت المقاومة أنها في أعلى جهوزيتها، وستقف بقوة وبالمرصاد ‏لأي تجاوز أو اعتداء صهيوني، وخاصة إذا تم المساسّ بالمدنيين، فسيكون العقاب شديداً وقاسياً جداً.‏