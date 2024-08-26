“إكسبو سورية 2024”.. 600 شركة و3000 زائر يسجلون حضورهم

ذكر رئيس رابطة المصدرين السوريين للألبسة والنسيج، عضو اللجنة المنظمة لمعرض الصادرات “إكسبو سورية 2024″، رغيد الحلبي، أنه بعد الانتهاء من مرحلة التجيهز داخل الصلات للمعرض تم البدء بتجهيز الأماكن الخارجية المكشوفة، والتي ستكون جاهزة لتسليم خلال أيام.

وبين رئيس رابطة المصدرين أن عدد زوار “إكسبو سورية” قارب حوالي 3000 زائر، لافتاً إلى أن هناك قرابة 2000 زائر من دول الجوار سيحضرون دون دعوات أو استضافة، وذلك حسبما أوضح لصحيفة الثورة، منوهاً إلى أنه لا يوجد مشاركات خارجية وإنما جميع الشركات هي وطنية، على اعتبار أن المعرض مخصص للمنتجات السورية المعدة للتصدير فقط.

ولفت الحلبي إلى أن عدد الشركات المشاركة في “إكسبو سورية” بلغ 600 شركة من مختلف القطاعات النسيجية والغذائية والهندسية والكيميائية، وخدمات وسياحة وسفر ومطاعم وكافتيريات، ومصارف وشركات حوالات وصيرفة.

هذا ويشكل معرص الصادرات السورية “إكسبو سورية 2024” محطة مهمة في عالم الاقتصاد، ليكون أداة مهمة لعودة سورية إلى الأسواق الخارجية.