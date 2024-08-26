رئيس كوريا الديمقراطية يشرف على اختبار أداء طائرات مسيرة

أشرف الرئيس الكوري الديمقراطي، كيم جونغ أون، على اختبار أداء لعدة طائرات مسيرة، داعياً إلى تطوير وإنتاج المزيد من المسيرات دون طيار الانتحارية لتعزيز الاستعدادات القتالية.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الديمقراطية الرسمية، أن الرئيس كيم دعا خلال حضوره اختباراً ناجحاً لطائرات مسيرة، نظمه معهد الطائرات المسيرة التابع لأكاديمية العلوم الدفاعية، إلى إنتاج المزيد من الطائرات المسيرة الانتحارية لاستخدامها في وحدات العمليات الخاصة والمشاة التكتيكية.

وأعرب عن ارتياحه للميزات والبيانات التكتيكية والفنية للطائرات دون طيار التي تم تطويرها حديثًا، وشدد على الحاجة إلى إجراء المزيد من الاختبارات للتطبيق القتالي للمسيرات، لتزويد الجيش الكوري الديمقراطي بها في أقرب وقت ممكن.

الرئيس الكوري الديمقراطي شدد على ضرورة تطوير أنظمة الأسلحة الإستراتيجية تحت الماء والمسيرات الانتحارية تحت الماء ورفع الحاجة إلى إدخال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بشكل فعال في تطوير المسيرات.