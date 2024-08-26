وفاة وإصابة جراء سقوط جسر للمشاة بدمشق

اصطدمت مركبة شاحنة تحمل مركبة باكر (حفارة) بجسر المشاة عند نهاية اوتوتستراد المتحلق الجنوبي في دمشق، ما أدى إلى وقوع الجسر على مركبة نوع (فان) ووفاة شخص وإصابة شخصين وتوقف حركة السير.

وعلى الفور حضرت دوريات من فرع مرور دمشق وقسم شرطة المزة الغربي ومنظومة الإسعاف السريع والدفاع المدني، وتم نقل الشخص المتوفى وإسعاف المصابين إلى أحد مشافي دمشق، وتم فتح مسرب في الطريق المذكور لتسهيل حركة السير.

هذا وحضر محافظ دمشق وقائد الشرطة لتفقد مكان الحادث، ويجري العمل على إزالة آثاره وإعادة حركة السير إلى طبيعتها.