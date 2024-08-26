وزارة التعليم العالي تعلن عن 20 منحة دراسية مقدمة من الجزائر

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم عن 20 منحة دراسية مقدمة من الجزائر للمرحلة الجامعية الأولى في مختلف الاختصاصات المتوافرة في الجامعات الجزائرية للعام الدراسي 2024-2025.

وأوضحت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه أن المنح المقدمة تتوزع بين 10 منح للفرع العلمي ومثلها للأدبي للطلاب السوريين الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة لدورة عامي 2023 أو2024.

ويبدأ تقديم الطلبات وفق بيان الوزارة اعتباراً من يوم الأربعاء القادم لغاية نهاية الدوام الرسمي من يوم الـ 10 من أيلول المقبل في مديرية العلاقات الثقافية بالوزارة، مشيرة إلى أنه يمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات من خلال موقع وزارة التعليم العالي الإلكتروني.