الثلاثاء, أغسطس 27, 2024
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وزارة التعليم العالي تعلن عن 20 منحة دراسية مقدمة من الجزائر

azez

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم عن 20 منحة دراسية مقدمة من الجزائر للمرحلة الجامعية الأولى في مختلف الاختصاصات المتوافرة في الجامعات الجزائرية للعام الدراسي 2024-2025.

وأوضحت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه أن المنح المقدمة تتوزع بين 10 منح للفرع العلمي ومثلها للأدبي للطلاب السوريين الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة لدورة عامي 2023 أو2024.

ويبدأ تقديم الطلبات وفق بيان الوزارة اعتباراً من يوم الأربعاء القادم لغاية نهاية الدوام الرسمي من يوم الـ 10 من أيلول المقبل في مديرية العلاقات الثقافية بالوزارة، مشيرة إلى أنه يمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات من خلال موقع وزارة التعليم العالي الإلكتروني.