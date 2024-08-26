وزارة الصحة تعلن موعد بدء التقدم لمفاضلة مدارس التمريض التابعة لها

أعلنت وزارة الصحة اليوم موعد بدء التقدم لمفاضلة مدارس التمريض التابعة لها للعام الدراسي 2024-2025.

وأوضحت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه أن التقدم يبدأ من يوم الأحد القادم وحتى يوم الخميس الـ12 من أيلول، داعية الراغبين بالاستعلام عن الشروط إلى مراجعة مديريات الصحة ومدارس التمريض بالمحافظات.

ونوت الوزارة بمنح مهلة ثلاثة أشهر إضافية للممرضين والممرضات والقابلات خريجي مدارس التمريض التابعة لوزارة الصحة المستنكفين عن التعيين لاستكمال إجراءات تعيينهم، وذلك لغاية الـ18 من تشرين الثاني القادم ولا يقبل أي طلب بعدها.