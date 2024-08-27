انخفاض في درجات الحرارة

تميل درجات الحرارة للانخفاض قليلاً لتصبح حول معدلاتها لمثل هذه الفترة من السنة، نتيجة تأثر البلاد بامتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي المترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

المديرية العامة للأرصاد الجوية بينت أن الجو يكون صيفياً عادياً وصحواً بشكل عام، وغائماً جزئياً على المنطقة الساحلية وسديمياً حاراً نسبياً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية، ويكون الجو معتدلاً ليلاً بشكل عام ولطيفاً على المرتفعات الجبلية، مع نسبة رطوبة مرتفعة على المناطق الغربية.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة بعد الظهر تتجاوز سرعتها 50 كيلومتراً في الساعة مثيرة للغبار في المناطق الداخلية، والبحر خفيف ارتفاع الموج.