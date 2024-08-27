بوتين ومودي يبحثان الخطوط العريضة لحل الأزمة الأوكرانية

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال محادثة هاتفية مع رئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي الخطوط العريضة للنهج الروسي الرئيسي لحل الأزمة الأوكرانية.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن الكرملين قوله في بيان نشره عبر تطبيق التلغرام: “إن مودي أبلغ بوتين عن زيارته الأخيرة لكييف، مؤكداً اهتمامه بالمساهمة في تسوية سياسية ودبلوماسية محتملة للوضع حول أوكرانيا”.

وأضاف البيان: إن “بوتين قدم تقييماً أساسياً للخط المدمر لسلطات كييف ورعاتها الغربيين، وحدد الخطوط العريضة للمقاربات الروسية الرئيسية لسبل حل الصراع”، لافتاً إلى أنه “تمت مناقشة قضايا التنفيذ العملي للاتفاقيات في المجال التجاري والاقتصادي بين روسيا والهند التي تم التوصل إليها عقب الزيارة التي قام بها رئيس وزراء الهند إلى روسيا، في شهر تموز الماضي”.

وأشار البيان إلى أنه تم التعبير عن الرضا عن مستوى التفاعل بين البلدين في مجموعة بريكس، حيث أكد مودي استعداده للمشاركة في قمة المجموعة التي ستعقد برئاسة روسيا في مدينة قازان الروسية، في تشرين الأول المقبل.