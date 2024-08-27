خلال لقائه نظيره الروسي.. وزير النفط: التعاون بين البلدين بلغ مستويات غير مسبوقة

أكد وزير النفط والثروة المعدنية في حكومة تسيير الأعمال، الدكتور فراس قدور، عمق وأهمية علاقات التعاون بين سورية وروسيا الاتحادية، وبصورة خاصة في مجال الطاقة بكل قطاعاتها.

وخلال جلسة مباحثات في موسكو، اليوم، مع وزير الطاقة الروسي سيرغي تسفيليوف، أشار الوزير قدور إلى أن التعاون بين البلدين بلغ مستويات غير مسبوقة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيسين بشار الأسد وفلاديمير بوتين.

كما لفت إلى أن وزارة النفط والثروة المعدنية تبذل الجهود لإعادة إعمار البنى التحتية في مجال استخراج ونقل وتكرير المنتجات النفطية التي دمرتها التنظيمات الإرهابية عندما كانت تعيث فساداً في الأرض السورية .

بدوره، أعلن وزير الطاقة الروسي تسفيليوف أن الجانب الروسي يتابع تنفيذ الاتفاقيات الموقعة سابقاً مع وزارة النفط والثروة المعدنية واستخدام التكنولوجيات الحديثة وخبرة الشركات الروسية في التعاون مع سورية لاستخراج وتكرير النفط والغاز، مؤكداً عزم موسكو مواصلة تطوير وتعزيز التعاون مع دمشق في هذا المجال.