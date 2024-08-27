لندن.. 8 إصابات في حوادث طعن خلال كرنفال نوتنغ هيل

أعلنت الشرطة البريطانية أن ثمانية أشخاص تعرضوا للطعن خلال كرنفال نوتنغ هيل، وهو أكبر مهرجان شوارع في أوروبا غرب لندن خلال اليومين الماضيين.

مواقع إعلامية ذكرت، نقلاً عن قوات الشرطة، أن نحو مليون شخص حضروا الكرنفال، بينهم أقلية جاءت لارتكاب الجرائم والانخراط في العنف، لافتة إلى أن ثمانية أشخاص تعرضوا للطعن بينهم امرأة في الـ32 من العمر حالتها خطرة.

وأشارت إلى أنه جرى اعتقال 320 شخصاً منذ انطلاق المهرجان، بما في ذلك أشخاص تم احتجازهم بتهمة الاعتداء على عمال الطوارئ وحيازة أسلحة هجومية أو بتهمة ارتكاب جرائم جنسية وغيرها من الآن.

والكرنفال هو احتفال بالثقافة الإفريقية الكاريبية يقام كل عام في شوارع حي نوتنغ هيل.