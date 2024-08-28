اتحاد كرة القدم يقدم الإسباني خوسيه لانا مدرباً جديداً للمنتخب والأخير يعد بتغيير شكل المنتخب نحو الأفضل

قدم اتحاد كرة القدم المدرب الجديد لمنتخب سورية الأول الإسباني خوسيه لانا في مؤتمر صحفي عقد اليوم في فندق الشيراتون بدمشق، وعد خلاله الأخير بتطوير الكرة السورية والوصول بمنتخبنا إلى أبعد نقطة.

والإسباني خوسيه لانا من مواليد 1975 حاصل على شهادة البرو الأوروبية، وقاد منتخب إسبانيا للفوز بلقب بطولة أوروبا للشباب هذا الصيف على حساب فرنسا.

ويأتي تعيين خوسيه لانا بعد استقالة المدير الفني السابق هيكتور كوبر بعد فشل منتخبنا الوطني بالتأهل إلى الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم.

وقال الإسباني لانا خلال المؤتمر: تعاقدت مع اتحاد كرة القدم لثلاث سنوات لتدريب المنتخب الأول بالدرجة الأولى والإشراف على الفئات العمرية الأخرى وسأعمل بالتنسيق مع الاتحاد على تغيير صورة المنتخب نحو الأفضل.

وأضاف لانا: هناك مساحة للتطور في الكرة السورية لذلك سيكون العمل في المرحلة القادمة وفق منهجية واستراتيجية تتناسب مع اللاعب السوري، مبيناً أن تشكيلة المنتخب ستبنى على اللاعب الأفضل القادر على تمثيل المنتخب بالشكل الأمثل، لذلك سنبحث بدقة عن هذا اللاعب سواء المحلي أم المحترف.

أما عن الأسلوب الذي يفضله لانا في اللعب فقد أشار إلى أنه عمل مع فرق تعتمد الأسلوب الهجومي وأخرى تفضل الأسلوب الدفاعي، وفيما يتعلق بمنتخب سورية فإنه سيطبق الأسلوب الذي يتناسب مع الكرة السورية والذي يوصلها إلى الأداء الجيد والنتيجة الأفضل.