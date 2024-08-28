التعليم العالي توضح تفاصيل الرسوم الجديدة للتسجيل في التعليم الموازي

بينت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه بسبب الزيادة الكبيرة في نفقات التشغيل والتكاليف الكبيرة التي تتحملها الدولة والجامعات لاستمرار خدماتها وتحسين جودتها، أقر مجلس التعليم العالي تعديلاً على رسوم التسجيل في التعليم الموازي للمستجدين في مفاضلة القبول الجامعي.

وبينت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في توضيح لها على صفحتها في الفيسبوك اليوم أن رسوم التسجيل ستصبح وفق قرار المجلس في الكليات الطبية 2 مليون و500 ألف ليرة سورية، أما الكليات الهندسية والفنون الجميلة فمليون و800 ألف ليرة، في حين ستبلغ الرسوم في كليات الزراعة والعلوم الصحية والطب البيطري مليوناً و400 ألف ليرة، بينما ستكون رسوم تسجيل باقي الكليات مليون ليرة، وفي المعاهد الملتزمة والمعاهد الطبية 800 ألف ليرة، وباقي المعاهد 700 ألف ليرة.

كما حدد القرار الرسوم الجامعية للطلاب المستجدين المقبولين وفق المفاضلة العامة، حيث ستصبح 30 ألف ليرة سورية في الكليات النظرية، و50 ألف ليرة في الكليات التطبيقية.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الرسوم الجديدة ستطبق على الطلاب المستجدين الذين سيسجلون في الجامعات السورية لأول مرة في العام الدراسي 2024- 2025، بينما يستمر طلاب السنوات السابقة بدفع الرسوم التي سجلوا بها سابقاً دون تأثر بالزيادة الحالية.