بحضور ممثل الرئيس الأسد… إعادة افتتاح أربعة أسواق بمدينة حلب القديمة وإطلاق منارة حلب

بحضور ممثل السيد الرئيس بشار الأسد، الأمين العام لرئاسة الجمهورية منصور عزام، ووزيرة الثقافة الدكتورة لبانة مشوح في حكومة تسيير الأعمال، أُعيد افتتاح أربعة أسواق بمدينة حلب القديمة، بعد تأهيلها وترميمها من الأضرار التي لحقت بها جراء الإرهاب، كما تم إطلاق منارة حلب التابعة للأمانة السورية للتنمية رسمياً.

أبناء مدينة حلب وفعالياتها التجارية والصناعية والثقافية وممثلي الأمانة السورية للتنمية وعدد من المنظمات والجهات الحكومية وغير الحكومية شاركوا بإعادة افتتاح أسواق “الأحمدية والحبال والسقطية 2 والحدادين”، الموجودة ضمن أسواق الشارع المستقيم بمدينة حلب القديمة.

وجاءت إعادة التأهيل والترميم لتكريس التشاركية البناءة من قبل جهات حكومية ومنظمات ومؤسسات غير حكومية ومجلس مدينة حلب والأمانة السورية للتنمية والمجتمع المحلي وأبناء مدينة حلب بهدف إعادة نبض الحياة للأسواق التراثية القديمة.

وجال الحضور في الأسواق واطلعوا على أعمال الترميم والتأهيل التي تم تنفيذها، والتقوا بأصحاب المحال التجارية التي وصل عددها إلى ما يقارب 159 محلاً، وهي 22 في سوق الأحمدية و30 في سوق السقطية 2 و60 في سوق الحبال و47 محلاً في سوق الحدادين، لتنضم هذه الأسواق إلى التي تم افتتاحها سابقاً وهي أسواق السقطية وخان الحرير وساحة الفستق، في حين يتم حالياً العمل على إعادة ترميم وإحياء أسواق المحمص والزرب والعبي للوصول إلى ترميم الأسواق التراثية جميعاً، حيث يصل عددها إلى 37 سوقاً في مدينة حلب القديمة، والتي تحتضن ضمن أروقتها ما يقارب 24 حرفة سورية أصيلة.

وفي تصريح للصحفيين، أوضح أمين عام رئاسة الجمهورية منصور عزام، أن عمال الترميم تمت بجهود أهالي حلب والأمانة السورية للتنمية وبدعم وإشراف مباشر من السيد الرئيس بشار الأسد، لافتاَ إلى أن هذا العمل جاء بفضل صمود أهالي حلب ومشاركتهم حيث شاهدنا كيف كانت هذه الأسواق مدمرة واليوم تنطلق عجلة الحياة فيها بعد إعادة ترميمها.

بدورها، ذكرت وزيرة الثقافة في حكومة تصريف الأعمال الدكتورة لبانة مشوح أن الحياة تعود لأسواق حلب بفضل كل الجهود المبذولة، وأولها بفضل جهود السيد الرئيس بشار الأسد، الذي أولى العناية الفائقة لهذا المكان إضافة لتعاون كل الجهات التي رممت ودعمت وعملت ليل نهار لإعادة الحياة لهذه الأسواق الجميلة التي يحكى عنها في التاريخ ولها بصمتها في سورية والمنطقة كلها كمناطق صناعية وتجارية وحرفية وهذا جهد عظيم نأمل أن يشمل كل المدن السورية المتضررة.

بعد ذلك، احتفل الحضور بإطلاق منارة حلب القديمة وتفعيلها بكامل مكوناتها لتؤدي خدماتها لأهالي حلب والفعاليات الاقتصادية.

وألقى الرئيس التنفيذي للأمانة السورية للتنمية شادي الالشي كلمة، قدم فيها الشكر لجميع الجهات المشاركة والتي ساهمت في إطلاق المنارة من خبراء واختصاصيين بوزارة الثقافة وفريق عمل المدينة القديمة الذي يضم ممثلين من محافظة حلب ومجلس المدينة ونقابة المهندسين ومديريتي الأوقاف والآثار والمتاحف ومؤسسة الإنشاءات العسكرية الذين أخذوا على عاتقهم وضع إستراتيجية تنموية لإحياء المدينة القديمة وتطويرها وفق مراحل ومحطات ومنها افتتاح أسواق المدينة الأربعة اليوم.

ونوه الاشلي بالبصمات التاريخية والمعمارية التي تركتها المدينة القديمة والتي تضم أكثر من 200 معلم أثري من الأسواق والخانات والحمامات والبيمارستانات، والتي انعكست على أنماط حياة الأهالي بنشاط اقتصادي ومهن وحرف يدوية لافتاً إلى أن المدينة القديمة تعتبر أحد أهم المعالم المسجلة على التراث العالمي مستعرضاً الخراب والدمار الذي طالها جراء الإرهاب.

وتحدث الرئيس التنفيذي للأمانة السورية للتنمية عن نهج العمل التشاركي وما تم تنفيذه من خطط لإعادة ترميمها لتسهيل عودة الأهالي إليها، وما قامت به رئاسة الجمهورية لإعادة الحياة لحلب القديمة وتحقيق رؤية أهلها وبالتالي إطلاق منارة حلب القديمة وإسهامها في إعادة افتتاح أسواق حلب.

في السياق، تحدث مدير الأمانة السورية للتنمية بحلب، جان مغامس، عن دور المنارة في تقديم الخدمات الاجتماعية والاقتصادية والقانونية والمساعدة بالتمويل للأهالي والتجار بحلب القديمة بهدف مساعدتهم للعودة إلى محالهم التجارية منوهاً بالنتائج الإيجابية التي تم تحقيقها من خلال المساهمة في إعادة إطلاق سبعة أسواق وعودة الحياة إليها إضافة للتحضير لإعادة إحياء وإطلاق أسواق المحمص والزرب والخيش والعريض.

وأكد ممثل أسواق حلب، محمود خوجة، أهمية أسواق حلب القديمة، والتي كانت تعد أحد أكبر المراكز التجارية في العالم، مضيفاً أن حلم الأهالي يتحقق اليوم بإعادة روح الحياة لهذه الأسواق من خلال إعادة إعمارها وتأهيلها من جديد وذلك بفضل الجهود الحكومية وتعاون الأهالي والمنظمات المجتمعية حيث عادت تنبض بالحياة وتبشر بعودة حلب عاصمة اقتصادية وتجارية في سورية والعالم.

هذا وحضر افتتاح الأسواق وإطلاق المنارة محافظ حلب حسين دياب ورئيس مجلس مدينة حلب الدكتور معد مدلجي ورؤساء غرف الصناعة والتجارة والسياحة وفعاليات رسمية وأهلية.