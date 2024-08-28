بعد استهدافها من قبل ميليشيا “قسد”… إصلاح عدة محطات مياه بريف دير الزور وإعادتها للخدمة

أعادت المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بدير الزور محطات مياه “محكان والقورية الزوية والعشارة والطوب”، الواقعة بريف المحافظة الشرقي إلى الخدمة، بعد توقفها عن العمل قبل نحو أسبوعين جراء تعرضها لاعتداءات من قبل ميليشيا “قسد” المرتبطة بالاحتلال الأمريكي.

وأكد مدير المؤسسة المهندس لورانس الحسين لمراسل سانا أنه تمت إعادة المضخات للعمل بكامل طاقتها بعد أن أنهت ورشات المؤسسة أعمال الصيانة كافة، وإصلاح الأضرار التي تعرضت لها إثر قيام ميليشيا “قسد” باستهدافها والتسبب بتوقفها عن العمل وخروجها من الخدمة.