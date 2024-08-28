حزب الله: تضحيات المقاومة والجيش اللبناني والجيش العربي السوري دحرت الإرهابيين التكفيريين وحققت التحرير الثاني

أكد حزب الله في لبنان ‏أن تضحيات المقاومة والجيش اللبناني والجيش العربي السوري دحرت الإرهابيين التكفيريين من حدود لبنان، وحققت التحرير الثاني بعد تحرير الجنوب من رجس العدو الإسرائيلي. ‏

وقال الحزب في بيان بمناسبة الذكرى السنوية السابعة للتحرير الثاني: إن “الثامن والعشرين من آب يمثل تاريخاً لانتصار لبنان ‏وشعبه وجيشه ومقاومته ‏على الجماعات التكفيرية المسلحة وطردها من حدود الوطن و‏هو مناسبة تاريخية ‏كي نستعيد مفهوم الوحدة الوطنية الحقيقية في أبهى ‏صورها ونتعلّم منها أبلغ العبر وأعظم الدروس في مواجهة ‏العدوان ‏والاحتلال”.‏

وأضاف البيان:‏ “لقد أدّت حرب تحرير الجرود التي خاضتها المقاومة والجيش اللبناني ‏ والجيش العربي السوري إلى ‏تخليص لبنان من إرهاب ‏الجماعات التكفيرية التي عاثت فساداً في الأرض وهدّدت أمن ‏لبنان واستقراره ‏وأمن منطقتنا خدمة للمشروع الصهيوني الأمريكي”، موضحاً أن الذكرى تمر هذا العام في ظل طوفان الأقصى والملحمة البطولية التي ‏يخوضها الشعب الفلسطيني المقاوم وتشاركه المقاومة من خلال إسنادها، وهي أكثر من أي وقت مضى ‏مُصرّة على المضي في هذا الخط والسبيل.‏