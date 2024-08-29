شهداء في طولكرم وجنين.. واعتقالات بالضفة

تواصل قوات الاحتلال عدوانها على جنين وطولكرم ومخيميها لليوم الثاني على التوالي، حيث دفعت بمزيد من آلياتها وجرافاتها الثقيلة إليها وشددت حصارها عليها.

وكالة وفا ذكرت أن 5 فلسطينيين استشهدوا برصاص قوات الاحتلال في مخيم طولكرم، التي احتجزت جثامين الشهداء ومنعت طواقم الإسعاف من دخول المخيم.

ولفتت إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطيني بعد إطلاق النار عليه وإصابته بجروح، وأيضاً استشهد فلسطيني برصاص في الحي الشرقي بمدينة جنين.

وفي مدينة طوباس، انسحبت قوات الاحتلال من مخيم الفارعة، بعد عدوان استمر أكثر من 30 ساعة خلّف 4 شهداء وعددا من المعتقلين ودماراً في المنازل والبنية التحتية.

في سياق أخر، ذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال اقتحمت عدة مدن وبلدات في الضفة الغربية، واعتدت على الفلسطينيين، واعتقلت 25 منهم، بينهم أسرى سابقون، بعد أن فتشت منازلهم وعبثت بمحتوياتها.