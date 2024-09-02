الجزائريون المقيمون في الخارج يبدؤون عملية التصويت بالانتخابات الرئاسية

أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر اليوم انطلاق تصويت المواطنين الجزائريين في الخارج للانتخابات الرئاسية للعام 2024.

وذكرت السلطة أن عملية الاقتراع تتم عبر مكاتب التصويت التابعة لمراكز الاقتراع الموزعة عبر المراكز الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية بالخارج، وتستمر حتى السبت المقبل.

وكالة الأنباء الجزائرية أشارت إلى أنه يتنافس في الانتخابات ثلاثة مرشحين، هم الرئيس الحالي عبد المجيد تبون ويوسف أوشيش، وعبد العالي حساني شريف.

وحسب الأرقام التي قدمتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، فإن الهيئة الناخبة للجالية الجزائرية بالخارج تضم 865490 /ناخباً 45 بالمئة نساء و 55 بالمئة رجالاً.

ويشارك الجزائريون المقيمون في الخارج بالانتخابات الرئاسية عبر117 لجنة موزعة على 18 لجنة بفرنسا، 30 لجنة بباقي الدول الأوروبية, 22 بالدول العربية، 21 بالدول الإفريقية و26 بكل من آسيا وأمريكا.

وفي سورية، بدأت سفارة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بدمشق صباح اليوم استقبال المواطنين الجزائريين المقيمين في سورية للمشاركة بالانتخابات الرئاسية لبلادهم.