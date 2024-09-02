الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً برفع نسبة تعيين الخريجين الأوائل من المعاهد التقانية في الجهات العامة

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم (22) لعام 2024 القاضي بتعديل المادة /1/ من القانون رقم /18/ لعام 2019/، بحيث يتم رفع نسبة تعيين الخريجين الأوائل من المعاهد والأقسام والتخصصات التي تمنح درجة دبلوم تقاني في الجهات العامة في كل عام دراسي دون إعلان أو مسابقة لتصبح /10/ بالمئة بدلاً من /5/ بالمئة.

ويسهم هذا التعديل في تلبية حاجة الجهات العامة من الخريجين التقنيين المتميزين والمتفوقين وتحقيق الاستثمار الأمثل لإمكانيات الخريجين الأوائل.

وفيما يلي النص الكامل للمرسوم:

المرسوم التشريعي رقم (22)

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور.

يرسم ما يلي:

المادة 1- تعدل المادة (1) من القانون رقم (18) لعام 2019 لتصبح على النحو الآتي:

يجوز تعيين نسبة (10%) عشرة بالمئة من الخريجين الأوائل من السوريين ومن في حكمهم في كل معهد أو قسم أو تخصص يمنح درجة دبلوم تقاني في الجهات العامة في كل عام دراسي دون إعلان أو مسابقة وفق الشروط الآتية:

‌أ- أن يكون المعهد تابعاً للمجلس الأعلى للتعليم التقاني.

‌ب- ألا يقل معدّل الخريج عن جيد.

‌ج- بيان الحاجة من قبل إحدى الجهات العامة حسب الشواغر المتوفرة.