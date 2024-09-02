السياحة تحدد موعد التقدم لمفاضلة المنح للدراسة بمراكز التدريب السياحي والفندقي ودبلوم العلوم السياحية

أعلنت الهيئة العامة للتدريب السياحي والفندقي في وزارة السياحة موعد بدء التسجيل على مفاضلة المنح المجانية والمخفضة المخصصة للوزارة في مراكز التأهيل والتدريب السياحي والفندقي للعام الدراسي 2024_2025 وفي دبلوم العلوم السياحية والفندقية /نظام السنتين/ ودبلوم تخصصي /نظام السنة/ في مجالات القطاع السياحي والفندقي.

وبينت الوزارة أن التسجيل في المفاضلة يبدأ في ال/15/ من شهر أيلول الجاري ولغاية ال/30/ من شهر تشرين الثاني المقبل من الساعة التاسعة صباحا، وحتى الساعة الواحدة ظهرا في الهيئة العامة للتدريب السياحي والفندقي بدمر ومديريات السياحة بالمحافظات باستثناء يومي الجمعة والسبت.

وأشارت إلى أن نتائج القبول تعلن بعد الانتهاء من إجراءات المفاضلة ويتم استكمال الأوراق المطلوبة للتسجيل النهائي للمقبولين، لافتة إلى أنه يمكن الاطلاع على تفاصيل وشروط التقديم عبر الرابطين:

https://bit.ly/4dLqpLN

https://bit.ly/4g0dtTE

او الاتصال على الأرقام الهاتف. ٣١٦٨٢٢٧ ٠١١