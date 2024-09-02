شهداء وجرحى بقصف للاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة

استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وذكرت وكالة وفا أن طيران الاحتلال قصف منزلاً بمخيم البريج وسط قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد أربعة فلسطينيين وإصابة آخرين بجروح، كما قصف مخيم النصيرات شمال القطاع.

كما استشهد ثلاثة فلسطينيين، وأصيب آخرون جراء قصف طيران الاحتلال سيارة أمام عيادة الرمال غرب مدينة غزة، فيما قصفت مدفعية الاحتلال عدة منازل جنوب غرب حي الصبرة وحي تل الهوا جنوب غرب المدينة.

وفي جنوب القطاع، قصف طيران الاحتلال بلدة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس، فيما قصفت المدفعية المنطقة الشمالية لمدينة رفح.