القدس المحتلة.. شهداء وجرحى جراء عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين اليوم جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي عدة مناطق في قطاع غزة.

وذكرت وكالة وفا أن طيران الاحتلال قصف خيمة تؤوي نازحين في خان يونس جنوب القطاع، ما أدى لاستشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين، كما قصف منازل في مخيم البريج والنصيرات وسط القطاع.

ونسف الاحتلال مباني سكنية جنوب حي الزيتون في مدينة غزة، واستهدفت زوارقه الحربية شواطئ شمال غرب المدينة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أمس ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم الـ 333 على القطاع إلى 40738 شهيداً و 94154 جريحاً.