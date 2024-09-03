القوات العراقية تقبض على 3 إرهابيين في ميسان

أعلنت قوات الأمن العراقية اليوم القبض على 3 إرهابيين خلال عملية أمنية في محافظة ميسان شرق البلاد.

وقالت وزارة الداخلية العراقية في بيان نشرته على موقعها الرسمي: إنه “تم القبض على 3 مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب، وبحوزتهم أسلحة غير مرخصة في محافظة ميسان”.

وأشار البيان إلى أن العملية جاءت بالاشتراك مع مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب المحافظة وبالتنسيق مع قسم استخبارات الرد السريع، لافتاً إلى أنه تم تسليم المطلوبين إلى القضاء لاستكمال الإجراءات بحقهم.