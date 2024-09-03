“دفتر وقلم” على أرض مدينة المعارض القديمة

افتتحت محافظة دمشق، مساء أمس، على أرض مدينة المعارض القديمة بدمشق، فعالية “دفتر وقلم”، والتي تتضمن تشكيلة متنوعة من القرطاسية والألبسة والأحذية والحقائب المدرسية لكل المراحل، بجودة عالية وأسعار منافسة.

محافظ دمشق، المهندس محمد طارق كريشاتي، أكد أن هدف الفعالية هو كسر حلقات الوساطة بين المنتج والمستهلك، والبيع بشكل مباشر الأمر الذي يسهم بتخفيض أسعار المستلزمات المدرسية قدر الإمكان حيث هناك حسومات على كل الأسعار بنسبة تترواح بين 30 إلى 40%.

ولفت كريشاتي إلى أن الفعالية بمثابة منصة تسويقية مهمة تتضمن عدداً من المشاركين لا بأس به ومنهم التجارة الداخلية بفرعيها دمشق وريفها.

من جهته، لفت محافظ ريف دمشق، أحمد إبراهيم خليل، إلى دور الفعالية في كسر أسعار المستلزمات المدرسية بهدف تخفيف الأعباء عن ذوي الطلاب مع بدء العام الدراسي بما تشهده من تنوع في المعروضات وذلك بتوجيه ودعم من الحكومة.

المشرف على الفعالية، عضو مجلس محافظة دمشق، عمار كريم، بين أن الفعالية امتداد للسنة السابقة وجميع المشاركين فيها من المصنعين والمستوردين الأساسيين قدموا منتجات بأسعار مخفضة وخصومات تجاوزت 40% إضافة إلى أن اختيار المكان شكل دوراً كبيراً في تسهيل وصول الزائرين وتخفيض تكلفة المواصلات.

وعن مشاركة السورية للتجارة، أشارت مديرة فرع دمشق، المهندسة رنا جلول، إلى أن الجناح يحتوي عروضاً متنوعة تسهم في تحقيق التنافسية بين القطاع العام والخاص لضبط الأسواق وخدمة للمواطن ومساعدته وبهدف تخفيف الأعباء المادية على الأهالي، حيث يتم البيع بسعر التكلفة.

وتستمر الفعالية التي تقام يومياً من الساعة الخامسة مساء ولغاية الثانية عشرة ليلاً حتى الـ 13 الشهر الجاري.