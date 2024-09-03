سورية تدين بشدة محاولات الدول الغربية الاستيلاء على الأصول المالية لروسيا الاتحادية

أدانت سورية بشدة محاولات الدول الغربية الاستيلاء على الأصول المالية لروسيا الاتحادية، مؤكدة أنها تشكل انتهاكاً صارخاً للمبادئ والقواعد الأساسية للقانون الدولي.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم: “تدين الجمهورية العربية السورية بشدة محاولات الاستيلاء على الأصول المالية لروسيا الاتحادية، التي تشكل انتهاكاً صارخاً للمبادئ والقواعد الأساسية للقانون الدولي، وليست سوى سرقة علنية صريحة تكشف زيف الادعاءات الغربية باحترام ميثاق الأمم المتحدة، والاحترام المتبادل لمصالح الدول”.

وأضافت الوزارة: تلفت سورية الانتباه إلى أن هذا السلوك المتهور للدول الغربية من محاولات للاستيلاء على الأصول السيادية للدول المستقلة سيفضي إلى عواقب مدمرة على النظام المالي العالمي، الذي يعاني بالفعل من آثار التدابير القسرية أحادية الجانب غير الشرعية التي تتخذها الولايات المتحدة وحلفاؤها.

وتابعت الوزارة في بيانها: تشير سورية إلى أن اتخاذ مثل هذه الإجراءات يعني أن الدول الغربية تتخلى أخيراً عن احترام حقوق الملكية، ومبدأ حصانة الدول، وتأسف لممارسة هذه السياسات التي تقود إلى انعدام الثقة وتفاقم المشكلات، ما قد يؤدي إلى حدوث أزمات عالمية.