صرف 752 مليار ليرة من قيم الأقماح المسوقة في الحسكة

صرفت فروع المصرف التعاوني الزراعي في الحسكة 752 مليار ليرة سورية من قيم الأقماح المستلمة من الفلاحين والمزارعين خلال الموسم الحالي.

فرع المصرف التعاوني الزراعي عزو الحامد في تصريح لمراسل سانا إلى استمرار عمليات صرف قيم فواتير الأقماح المسوقة إلى مراكز التسويق التابعة لفرع المؤسسة السورية لتجارة الحبوب، مشيراً إلى وجود فواتير بقيمة 107 مليارات ليرة جاهزة للصرف خلال الأيام القادمة.

وأعلن فرع المؤسسة السورية لتجارة الحبوب في المحافظة مطلع الأسبوع الجاري انتهاء عمليات تسويق القمح، وبلغت الكمية المستلمة في مراكز الاستلام “جرمز والطواريج والثروة الحيوانية، إضافة إلى صومعة الطواريج”