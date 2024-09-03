ضبط 50 ألف حبة كبتاغون مخدرة في دمشق معدة للتهريب

ضبط فرع مكافحة المخدرات بدمشق كمية 50 ألف حبة كبتاغون مخدرة في محلة القدم بدمشق، وألقى القبض على ثلاثة أشخاص من المتورطين.

وذكر رئيس فرع مكافحة المخدرات بدمشق، العميد سامي درويش، أنه خلال المتابعة الأمنية الدقيقة لمكافحة عمليات نقل وتهريب المواد المخدرة تمكن الفرع من إحباط عملية نقل 50 ألف حبة كبتاغون مخدرة في محلة القدم بدمشق، كانت مخبأة بطريقة فنية ضمن حرامات قماشية.

وأضاف بأنه تم إلقاء القبض على شخص من مهربي الحبوب المخدرة “الكبتاغون” في محلة القدم وبحوزته الكمية المذكورة، وبالتحقيق معه اعترف بقيامه بنقل وتهريب الحبوب المخدرة بالاشتراك مع شخصين آخرين تم إلقاء القبض عليهما في كمين محكم ضمن محلتي جرمانا والمرجة.

وزارة الداخلية أشارت إلى أنه تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة بحق المقبوض عليهم وسيتم تقديمهم إلى القضاء المختص أصولاً.