مقررة أممية تحذر من امتداد جرائم الإبادة الجماعية الإسرائيلية من غزة إلى الضفة الغربية

حذرت مقررة الأمم المتحدة الخاصة في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز من امتداد العنف الإبادي الذي تمارسة قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة إلى الضفة الغربية.

وقالت ألبانيز في بيان اليوم: إن “الفصل العنصري الإسرائيلي يستهدف غزة والضفة الغربية في إطار عملية شاملة للتصفية والاحتلال والتوسع”.

وأضافت: “العنف الإبادي الذي ترتكبه “إسرائيل” قد يتجاوز غزة ويمتد إلى جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

واعتبرت ألبانيز أن الإفلات من العقاب الممنوح لكيان الاحتلال الإسرائيلي منذ فترة طويلة أتاح له جعل الفلسطينيين تحت رحمة القوى التي تسعى إلى القضاء عليهم.

ودعت المقررة الأممية المجتمع الدولي إلى بذل كل ما في وسعه لوضع حد فوري لخطر الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني واستيطان الأراضي الفلسطينية من قبل الكيان الإسرائيلي.