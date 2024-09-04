إصابة 6 مواطنين جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها إرهابيون في درعا

أصيب 6 مواطنين جراء انفجار عبوة ناسفة زرعتها مجموعة إرهابية على الطريق الواصل بين قرية علما وخربة غزالة في ريف درعا.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان لها عبر قناتها على التلغرام أنه تعرض 6 أشخاص لإصابات طفيفة في محافظة درعا نتيجة انفجار عبوة ناسفة زرعتها مجموعة إرهابية، أثناء عودة محافظ درعا المهندس لؤي خريطه وأمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي حسين الرفاعي وقائد الشرطة من جولة خدمية في مدينة الحراك.

وأشارت الوزارة إلى توجه دوريات عدة إلى المكان، حيث تم إسعاف المصابين إلى مشفى درعا الوطني لتلقي العلاج.

وكان مصدر في قيادة شرطة درعا أفاد لمراسلة سانا بتعرض موكب المحافظ وأمين فرع الحزب والوفد المرافق لاعتداء بعبوة ناسفة من قبل مجموعة إرهابية أثناء عودة الموكب من جولة عمل في ريف المحافظة الشرقي.