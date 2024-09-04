الأمم المتحدة: “إسرائيل” منعت وصول بعثة تقييم أممية إلى مدينة جنين

أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن الاحتلال الإسرائيلي منع وصول بعثة تقييم أممية إلى مدينة جنين شمال الضفة الغربية.

وفي مؤتمر صحفي، صرح دوجاريك، بحسب ما نقلت وكالة وفا، أن الخسائر في أرواح الفلسطينيين زادت نتيجة استخدام قوات الاحتلال أساليب الحرب القاتلة، مشيراً إلى أن الحواجز العسكرية “الإسرائيلية” تحول دون الوصول إلى الضفة الغربية ما أثر في المساعدات الإنسانية، إضافة إلى تأخير دخول سيارات الإسعاف والفرق الطبية منذ أسبوع.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي لليوم الثامن عدوانه على شمال الضفة الغربية، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين ومئات المعتقلين، إضافة إلى دمار واسع في البنية التحتية.