المقاومة اللبنانية تستهدف العدو الإسرائيلي في ثكنة بيت هلل ومستوطنة ديشون

استهدفت المقاومة اللبنانية اليوم العدو الإسرائيلي في ثكنة بيت هلل ومستوطنة ديشون بالأسلحة المناسبة.

وأوضحت المقاومة اللبنانية في بيان “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏والشريفة ورداً على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، وخصوصاً في بلدتي عيتا ‏الشعب والخيام، استهدف المقاومون اليوم مقر قيادة كتيبة السهل ‏في ثكنة بيت هلل ومرابض مدفعية العدو في مستوطنة ديشون بِصليات من صواريخ الكاتيوشا”.‏