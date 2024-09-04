تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها أو أعلى بقليل في أغلب المناطق، نتيجة تأثر البلاد بامتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي المترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو صيفياً معتدلاً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، مع بقاء الفرصة لهطل زخات محلية خفيفة من المطر في المنطقة الساحلية، وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.

ويكون الجو معتدلاً ليلاً بشكل عام ومائلاً للبرودة على المرتفعات الجبلية، مع نسبة رطوبة مرتفعة على المناطق الغربية واحتمال تشكل ضباب خفيف خلال ساعات الصباح الباكر في المرتفعات الساحلية وأجزاء من منطقة القلمون.

وبالنسبة للرياح، تكون غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات تتجاوز سرعتها أحياناً 55 كم /سا، وخاصة في المناطق الجنوبية والوسطى وأجزاء من المنطقة الساحلية مثيرة للغبار في المناطق الداخلية، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.