في اليوم الـ 334 من العدوان… شهداء وجرحى في قصف الاحتلال عدة مناطق في قطاع غزة

استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين، فجر اليوم، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي عدة مناطق في قطاع غزة.

وذكرت وكالة وفا أنه استشهد فلسطيني، وأصيب آخرون بجروح جراء قصف الاحتلال منزلاً في حي الدرج بمدينة غزة.

كما أصيب 4 فلسطينيين بجروح جراء قصف الاحتلال خياما تؤوي نازحين بمدينة غزة، فيما نسف الاحتلال مباني سكنية في حي الزيتون جنوب شرق غزة.

وأعلن الدفاع المدني الفلسطيني عن انتشال طواقمه جثامين شهيدين من تحت أنقاض مبنى مدرسة صفد بمنطقة حي الزيتون.

وأطلقت آليات عسكرية للاحتلال الرصاص على المنازل في محيط شارع 8 بحيي تل الهوا والزيتون في مدينة غزة، وسط إطلاق الرصاص من الطيران المسير وقصف مدفعي، ما أدى إلى وقوع عدد من الشهداء والجرحى.

وأطلقت مدفعية الاحتلال قذائفها نحو المناطق الشمالية من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، والمناطق الشرقية غرب مدينتي خان يونس ورفح جنوب قطاع غزة، ما أسفر عن وقوع عدد من الجرحى .