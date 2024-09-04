9 إصابات بحادث سير على طريق حماة – مصياف

أصيب 9 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة في حادث سير وقع صباح اليوم على طريق حماة -مصياف عند مفرق الجرادة.

وفي تصريح لوكالة سانا، أفاد مصدر في شرطة منطقة مصياف أن الحادث نجم عن تصادم ميكرو سرفيس نقل ركاب مع سيارة خاصة، ما أسفر عن إصابة 9 ركاب بجروح وكسور ورضوض، أُسعفوا على أثرها إلى مشفى مصياف الوطني .

من جهته، بين مدير مشفى مصياف الوطني، الدكتور فيصل حيدر، أنه تم إسعاف 9 مصابين جراء الحادث إلى المشفى، وإصابتهم بين الخفيفة والمتوسطة، لافتاً إلى أنهم يتلقون حالياً الرعاية الطبية اللازمة.