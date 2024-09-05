السورية للتجارة تسوق فائض المنتجات الزراعية والحيوانية بـ”إكسبو سورية”

بهدف دعم المنتج المحلي، وفتح أسواق خارجية إضافية، تسعى المؤسسة السورية للتجارة، من خلال مشاركتها بمعرض “إكسبو سورية 2024″، للعمل على تصدير فائض المنتجات الزراعية خام أو مصنع، خاصة بعد تجربتها مع دولة العراق في هذا المجال.

مدير عام المؤسسة، زياد هزاع، أوضح، في تصريح لوكالة سانا، أن مشاركتهم بالمعرض تتضمن عرض جميع المنتجات الزراعية، من الخضار والفواكه المحلية بأصناف مختلفة، إضافة إلى الفواكه الاستوائية التي تنتجها المنطقة الساحلية، وجميع البقوليات من العدس والحمص والبرغل وغيرها مع عرض دليل يتضمن أعمال المؤسسة والتعريف بها وجدول مواعيد تصدير الخضار والفواكه واللحوم السورية.

وضمن جناحها في المعرض، تعرض المؤسسة منتجات لعدد من المشاريع التنموية التي تقوم أغلبها على تصنيع المنتجات الزراعية والنباتات الطبية والعطرية، لدعمها وتسويقها والتعريف بها داخلياً وخارجياً، بما يشكل دافعاً للقائمين عليها للاستمرار بمشاريعهم وتنميتها.

ولفت هزاع إلى أن المؤسسة تعمل على تصدير فائض المنتجات الزراعية وإنهاء ما يواجهه الفلاحون من عقبات، بسبب وفرة المنتج المحلي وانخفاض أسعاره لأقل من تكاليف الإنتاج، بحيث يقدم فائض تلك السلع إلى الأسواق الخارجية بأسعار مناسبة تغطي تكاليف الإنتاج، ليصب ذلك كله في مصلحة الفلاح والمواطن بآن واحد وبالتالي دعم المنتج المحلي داخلياً وخارجياً.

وعن إمكانيات السورية للتجارة للقيام بعملية التصدير، بين هزاع أن المؤسسة تمتلك أسطولاً من السيارات المبردة الحديثة والشاحنات العادية لنقل المنتجات الزراعية والحيوانية داخل وخارج البلاد، ومراكز لفرز وتوضيب المنتجات المعدة للتصدير، وفروعاً ووحدات خزن في جميع المحافظات، ومسلخاً فنياً للحوم متخصصاً بإشراف أطباء بيطريين.