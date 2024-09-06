220 شركة غذائية في “إكسبو سورية 2024”.. قلعجي: المنتجات السورية قادرة على المنافسة خارجياً

البعث ميديا – رغد خضور

تتألق القطاعات الصناعات ضمن معرض الصادرات السورية “إكسبو سورية 2024″، مظهرة حجم التحضيرات للمعرض للخروج بصورته الحالية، والتي عكست عراقة الصناعة السورية وأصالتها وجودتها، ومدى التطور فيها.

الجهود الكبيرة للقائمين على المعرض كانت واضحة بالنسخة الأولى منه، ليكون إقبال الزائرين من رجال أعمال وصناعيين وتجار عرب وأجانب خير شاهد على الحدث، وفقاً لرئيس القطاع الغذائي، نائب رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها، طلال قلعجي.

قلعجي بين لل”البعث ميديا” أن حالة التشاركية التي تمثلت خلال التحضيرات للمعرض تثبت أنه لا يمكن للقطاعين العام والخاص العمل بمفردهما، لذا كان العمل المشترك بين غرف الصناعة والتجارة والوزارات المعنية كالاقتصاد والصناعة ومؤسسة المعارض، الذي تُرجم على أرض الواقع بأفعال أعطت ثمارها بـ”إكسبو سورية”.

والمشاركة الكبيرة للقطاع الغذائي امتدت على مساحة أربعة قاعات في مدينة المعارض، لتتسع لحوالي 220 شركة غذائية، هذا القطاع، الذي يُصدر أساساً لـ 120 دولة حول العالم، كما ذكر قلعجي، يتميز بنكهته المميزة التي يتغلب بها على الدول المجاورة، وعليه فإنه يتمتع بالانتشار الواسع سواء بالوطن العربي وأوروبا وأمريكا وأستراليا.

رئيس القطاع الغذائي أوضح أن جودة المنتجات المصنعة، والتي تطابق المواصفات العالمية والقياسية، تمنحها هذه الميزة التنافسية في الأسواق الخارجية، وخاصة قطاع الكنسروا، الذي يكتسح العالم بنكهته الغير موجودة بأي بلد أخر.

ورغم أن التصدير لم يتوقف خلال السنوات الماضية، إذ يتم التصدير لأكثر من 90 دولة، إلا أن الطموح بدعم أكبر للصناعات السورية كان الغاية الأساسية لإقامة إكسبو، وبحسب قلعجي، فإن 2500 زائر تم استقطابهم من الأردن والعراق وليبيا والسعودية والإمارات وعدد من الدول الأوروبية، كلهم قادمون لتثبيت عقود مع الشركات المشاركة، وبالتالي تنشيط الصادرات وإعادة حصة سورية بالأسواق الخارجية.

ومن الشركات الغذائية العريقة المشاركة ضمن “إكسبو سورية”، شركة شموط وقدة، التي تأسست عام 1973، وفي حديثنا مع مديرها العام، محمد لؤي شموط، أكد أن مشاركتهم جاءت لتحسين الصادرات والوصول إلى العالمية، خاصة وأنهم حاصلين على شهادة الـ ISO التي تمكنهم من دخول الأسواق الأوروبية وحتى العربية.

شموط بين أن منتجاتهم تراعي المواصفات العالمية وما يهم بالنسبة لهم هو الجودة أولاً، لذا يعمل فريق خبراء الشركة لإنتاج مواد تراعي المواصفات القياسية، خاصة وأنهم يُنتجون أصنافاً لديها منافسة قوية خارجياً، كالأجبان والعصائر المصنعة وغيرها.