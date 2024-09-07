الحرف التراثية والصناعات الجلدية والأحذية في “إكسبو سورية”.. لفرص تصديرية جديدة

بجودة وإتقان وقدرة تنافسية عالية، تميزت الصناعات الجلدية والأحذية في “إكسبو سورية 2024″، هذه الصناعة تشارك في المعرض لفتح نوافذ تصدير بها، عبر رجال الأعمال والتجار الزائرين.

وبالنسبة للصناعة الأحذية، فإن المعرض أتاح عرض منتجاتها وتسويقها وترويجها، بحسب المدير التجاري للشركة العامة لصناعة الأحذية رشا محمود، والتي بينت أن منتجاتهم لاقت إقبالاً كبيراً من قبل الزوار، داخل سورية وخارجها.

في المقابل، نالت الصناعات الجلدية إعجاب الكثير من وفود رجال الأعمال العرب، من لبنان والعراق واليمن، حيث كانت اللقاءات مثمرة بحسب عدد من المشاركين من هذا القطاع، إذ تم تثبيت عقود مع وفود وتجار خارجيين من عدة دول لبعض الشركات، ومناه شركة درمش لتصدير وتجارة المنتجات الجلدية.

المشاركون في أجنحة الجلديات رأوا أن المعرض فرصة تصديرية هامة لإعادة سورية إلى الأسواق العربية وتأخذ مكانها بين منتجات تلك الدول، لما تتمتع به من جودة وحرفية وبأسعار مناسبة.

الصناعات السورية، بمختلف قطاعاتها حظيت بإشادات عديدة من زوار المعرض، وأكثر ما كان ملفتاً للأنظار، جناح الحرف التراثية والصناعات التقليدية، الذي عكس حضارة سورية وتاريخها العريق.

رئيس شعبة المهن التراثية باتحاد غرف السياحة السورية، وشيخ كار حرفة العجمي، عرفات أوضه باشي، أكد، كما نقلت وكالة سانا، أن “إكسبو سورية” يُعد سوقاً لأهم المنتجات الحرفية، كالبروكار والأغباني والموازييك وصناعة البسط والسجاد والآلات الموسيقية والحفر على الخشب والثريات وغيرها.

هذه المنتجات المتميزة بجودتها على يد العالم وباليد العاملة الخبيرة فيها، وفقاً لأوضه باشي، الذي أشاد بدور المعرض في التعريف بسورية الصادرات السورية على مستوى العالم وعقد الصفقات التي تسهم في تحريك عجلة الاقتصاد.

البعث ميديا / متابعة – رغد خضور