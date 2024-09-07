1000 تاجر عراقي في “إكسبو سورية”.. المنتجات السورية مرغوبة بالأسواق العراقي

البعث ميديا – رغد خضور

على مدى عقود كانت الحالة الاجتماعية والاقتصادية التي جمعت شعب سورية والعراق تثمر عن علاقات تجارية وصناعية تتجسد على الأرض بتلك التشاركية التي تجمع البلدين الشقيقين.

العراق الذي كان من أوائل الدول التي شاركت بفك الحصار عن سورية عام 2016، يكمل اليوم علاقاته الاقتصادية مع سورية، بحضور 1000 تاجر عراقي إلى معرض الصادرات السورية “إكسبو سورية 2024″، وذلك كما صرح رئيس مجلس الأعمال العراقي السوري، حسين الشيخ زيني، في حديثه مع تلفزيون البعث.

رئيس المجلس بين أن المنتجات السورية ليست غريبة عن الأسواق العراقية، بكافة المجالات (الغذائية – النسيجية – الدوائية وغيرها)، وحتى الحرف التراثية السورية موجودة في المنازل العراقية، وهذه الثقة والألفة تنبع مما يتمتع به المنتج السوري من جودة وذوق، تجعل المستهلك العراقي يتجه نحوه.

ومن خلال جولتهم ضمن “إكسبو سورية”، أشاد زيني بمنتجات الشركات السورية، التي تنافس المنتجات العالمية، لافتاً إلى أن المنتج السوري حقيقي يمتلك جودة عالية، بسبب وفرة المادة الأولية له، وفي العراق يرغبون بالمنتجات الطبيعية أكثر من المصنعة لذا يشتري العراقيون المنتجات السورية.

المشاركة العراقية بفعاليات معرض الصادرات السورية تطمح لتوسيع الأعمال التجارية والتعاون مع أكبر عدد من التجار من الجانب السوري، بحسب ما أوضح نائب رئيس مجلس الأعمال العراقي السوري، غسان الحلفي، لـ “البعث ميديا”.

الحلفي أشار إلى أنهم اطلعوا على شروط الاستثمار في سورية، وعليه سيكون هناك تعاون قريب بين الجانبين، منوهاً إلى أن وجود عمل مشترك بين مجلسي الأعمال العرقي السوري والسوري العراقي لاستثمار أراضٍ لتكون مواقع للوكالات السورية.

وفي هذا السياق، أفاد سالم المحمد، عضو بالمجلس، ومتخصص بالصناعات المعدنية الإنشائية، بأن المنتجات السورية، لجهة الأسعار والجودة، هي الأقرب للعراقية من باقي الدول، مشدداً على ضرورة أن يكون التعاون الاقتصادي بين البلدين أكبر، لرفع سقف الصادرات.

وعلى أمل تخطيها، نوه المحمد إلى أن ما يعيق التعاون بين البلدين هو وجود المنصة، وذلك بسبب العقوبات الدولية القسرية، مبيناً أن المعرض هو خطوة للانفتاح أكثر على سورية حتى تكون هناك تجارة حقيقة تحقق مطامح الجميع.