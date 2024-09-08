استهداف مستوطنتي كريات شمونه وشامير بصواريخ “فلق”

رداً على اعتداءاته على الطواقم الطبية اللبنانية في بلدة فرون الجنوبية، ودعماً لأهالي قطاع غزة ومقاوميهم، استهدفت المقاومة اللبنانية، بصليات من صواريخ “فلق” والكاتيوشا، العدو الإسرائيلي في مستوطنتي كريات شمونه وشامير، شمال فلسطين المحتلة.

المقاومة ذكرت، في بيان لها، أنه رداً على اعتداءات العدو على القرى الجنوبية، وخصوصاً المجزرة المروعة في بلدة ‏فرون، التي أسفرت عن شهداء وجرحى من الدفاع المدني، استهدف مقاتلو المقاومة العدو الإسرائيلي في مستوطنة كريات شمونه بصلية من صواريخ فلق، وللمرة ‏الثانية مستوطنة كريات شمونة بصليات مكثفة من الصواريخ.

كما أعلنت المقاومة أن مقاوميها استهدفوا العدو في ‏مستوطنة شامير بصليات من صواريخ الكاتيوشا.