الروبوتات تشارك في “إكسبو سورية”!

مع تميز جميع القطاعات الصناعية في معرض “إكسبو سورية”، برزت الصناعات الهندسية بحضورٍ قوي، حيث عرضت الشركات المشاركة خدماتها ومنتجاتها المتنوعة، وقدمتها بطريقة عصرية تواكب التطورات الحاصلة في هذا المجال.

شركة EMBS للإدارة الهندسية أثبتت حضورها بخدماتها وفريقها المميز كشركة متخصصة بهذا المجال، لتؤكد رئيسة مجلس إدارة الشركة، المهندسة إسراء حمدان، أن المعرض يُعد منصة هامة لعرض خبرات وخدمات الشركة في مجال إدارة المشاريع الهندسية وتقديم الحلول المبتكرة.

المشاركة في “إكسبو سورية” ليس فقط للترويج للشركة وحسب، بل هي خطوة استراتيجية لتعزيز موقعها في السوق وتوسيع نطاق أعمالها، بحسب حمدان، إضافة لبناء شبكة علاقات تجارية وتعاون مع شركات أخرى ومع المهتمين في القطاع الهندسي.

واستطاعت الشركة في معرض الصادرات السورية، من إبراز خبراتها وأحدث تقنياتها وحلولها، كالأنظمة المتطورة لإدارة الجودة، وتقديم استشارات وخدمات متخصصة في الإدارة الهندسية.

وفي خطوة جديدة، تُعزز من التفاعل في المعارض الدولية، كانت تواجد الروبوت الخاص بالضيافة أمام جناح الشركة، الأمر الذي جذب اهتمام الزوار بشكل كبير، والفكرة مستلهمة من عرض الروبوتات في معرض جلفود بالإمارات، والذي أثار فضول الزوار واهتمامهم في التعرف على هذه التقنية المتطورة.

هذه المبادرة أثرت على تجربة الزوار في المعرض، حيث أضافت لمسة من الابتكار والتكنولوجيا إلى العرض، ما ساهم في تعزيز التفاعل والاهتمام بجناح شركة EMBS وفتح المجال لمزيد من التبادل والتعاون مع الشركات والمهتمين في المجال الهندسي.