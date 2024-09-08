الطاقة الذرية الإيرانية: أنتجنا أدوية مشعة لعلاج مليون مريض بالسرطان

أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أنها وفرت حالياً الأدوية المشعة لـ 250 مركزاً للطب النووي لعلاج نحو مليون مريض بالسرطان.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية إرنا، عن نائب رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية لشؤون التخطيط، محمد قنادي، أنه “سيتم إنتاج 20 ألف ميغاواط من الطاقة الكهروذرية سنوياً حتى حلول عام 2041″، موضحاً أنه تم تدوين خطة شاملة لإنتاج الكهرباء النووية في البلاد، ويجري العمل لتنفيذها بشكل جدي.

وكشف قنادي عن عزم المنظمة خلال العقدين المقبلين توفير 20 بالمئة من كهرباء البلاد من خلال التكنولوجيا النووية، مؤكداً أن إيران رائدة في مجال الطب النووي وإنتاج الأدوية المشعة في المنطقة.