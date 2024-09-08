المعرض سيصيح سنوياً.. عرنوس من “إكسبو سورية”: الصناعة المحلية منافسة وترتقي لأحسن الصناعات في المنطقة

أظهر معرض الصادرات “إكسبو سورية 2024” أن الصناعات السورية أصبحت منافسة وترتقي إلى أحسن الصناعات على مستوى المنطقة، وذلك بحسب ما صرح به رئيس مجلس الوزاء، في حكومة تسيير الأعمال، المهندس حسين عرنوس، خلال جولته على أجنحة المعرض.

عرنوس اطلع على أحدث الصناعات بمختلف القطاعات المشاركة، واستمع إلى تطلعات العارضين والمسؤولين عن الأجنحة وآراءهم وأفكارهم ضمن مجالاتهم المتنوعة، وأشاد بحضور 600 شركة سورية ضمن المعرض، وحضور أكثر من 3000 زائر من خارج سورية، إضافة إلى التعاون بين اتحادات غرف الصناعة والتجارة والزراعة، والمكتب الإقليمي لاتحاد المصدرين العرب، وكل الجهات المعنية من وزارات الاقتصاد والصناعة والتجارة الداخلية.

وأكد عرنوس أن كل هذه الصناعات، من نسيجية وهندسية وكيميائية وغذائية وغيرها، تحظى بدعم حكومي، لافتاً إلى أن ما قدمه “إكسبو سورية” دليل على أن الصناعة السورية بخير، والتجار والصناعيون والمصدرون السوريون وشركات النقل، جميعهم متعاونون لتصل كل البضائع والمنتجات السورية لكل الدول.

وفي تصريحاته للصحفيين، بين عرنوس أنه اطلع على العديد من العقود الموقعة لرجال أعمال من دول عربية مع منتجين في المعرض، مشيراً إلى أن “إكسبو سورية” سيصبح معرضاً سنوياً.

ورغم الإجراءات أحادية الجانب التي أثرت بشكل سلبي على الواقع الصناعي، لجهة زيادة التكاليف وصعوبة وصول المواد الأولية والتصدير، استطاع صناعيو وتجار سورية والوزارات المعنية التعاطي معها بكل ما يستطيعوا وأعادوا الإقلاع بعجلة الإنتاج، وتم إنجاز هذا المعرض، وشدد عرنوس على حرص الحكومة لتلبية مطالب الصناعيين والتجار.