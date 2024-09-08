“شام ميل” من أجنحة الشام للمسافرين.. برامج وخدمات جديدة من “إكسبو سورية”

كناقل رسمي للحدث، تشارك أجنحة الشام للطيران في معرض الصادرات السورية “إكسبو سورية 2024″، إيماناً بأن دورها يتجاوز النقل الجوي ليشمل دعم القطاعات الصناعية والتجارية السورية، وتعزيز الروابط التجارية وفتح قنوت جديدة للتصدير.

مدير تطوير الأعمال والعلاقات العامة في أجنحة الشام، أسامة ساطع، بين، في تصريحات صحفية، أن الشركة توفر خدمات الطيران للمشاركين والزوار من رجال الأعمال والمستثمرين الدوليين، القادمين من أكثر من 50 شركة حول العالم، وأن دعم الفعاليات الاقتصادية يعزز موقع لتكون جسراً جوياً يصل سورية بالعالم.

ولفت الساطع إلى أن المشاركة في المعرض ستفتح المجال أمام الكثير من الزائرين والمشاركين في تبادل الخبرات وعقد الصفقات وتوقيع اتفاقيات، ويعد بمثابة فرصة هامة لترويج المنتجات السورية على الصعيدين المحلي والدولي.

ولأن “أجنحة الشام” تحرص على توفير خدمات جديدة ومبتكرة، تلبي احتياجات المسافرين وتسهم في تعزيز تجربة الطيران بشكل مستدام، بين الساطع أن الشركة ستطلق برنامج “شام ميل” وهو بمثابة برنامج ولاء للمسافرين يتيح لهم الفرصة لجمع النقاط بكل رحلة يقومون بها، فضلاً عن أنه يمنح المسافرين إمكانية استبدال النقاط التي يجمعونها بمزايا متعددة، مثل ترقيات إلى درجات سفر أعلى، أو الحصول على تذاكر سفر مجانية، بالإضافة إلى مزايا حصرية وخدمات خاصة.

وأشار مدير تطوير الأعمال أن البرنامج مصمم لتلبية احتياجات المسافرين الدائمين، ويوفر لهم خيارات مرنة ومكافآت قيمة، ما يعزز ولائهم ويحفزهم على اختيار أجنحة الشام في رحلاتهم المستقبلية، سواء أكانت بغرض العمل أو السياحة.