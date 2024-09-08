مع بدء العام الدراسي الجديد.. أكثر من 3 ملايين و700 ألف تلميذ وطالب يتوجهون إلى مدارسهم

توجه اليوم أكثر من 3 ملايين و700 ألف تلميذ وطالب إلى مدارسهم مع بدء العام الدراسي 2024-2025 موزعين على ما يقارب 15 ألف مدرسة بمختلف المحافظات.

التربية ذكرت، في بيان لها، وصل العدد الإجمالي للتلاميذ والطلاب إلى 3.708694 تلميذ وطالب من مختلف المراحل التعليمية، بينما بلغ عدد المدارس الموضوعة بالخدمة 14936 مدرسة، فيما يتجاوز عدد المعلمين والمدرسين والإداريين 270 ألفاً.

وأنهت مديريات التربية بالمحافظات كل الاستعدادات اللازمة لاستقبال التلاميذ والطلاب، حيث تم تجهيز المدارس وإجراء الصيانة الشاملة للمقاعد الدراسية ومناهل الشرب ودورات المياه، إضافة إلى عمليات التعقيم المناسبة.