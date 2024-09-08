نظام المقايضة التجارية يتصدر لقاء وزير التجارة الداخلية مع السفير الباكستاني في دمشق والوفد الاقتصادي الموسع المرافق.. وأفق تعاون كبير بين البلدين

البعث – خاص:

استقبل وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة تسيير الأعمال محسن عبد الكريم علي السفير الباكستاني في دمشق شاهد اختر، ووفداً مرافقاً واسع الطيف من رجال الأعمال الباكستانيين مختلف الاختصاصات التجارية والصناعية .

وعقدت في مبنى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، جلسة مباحثات شاملة لمختلف أوجه النشاط الاقتصادي لاسيما في المجال التجاري والصناعي والزراعي، وما تنطوي عليه هذه القطاعات من فرص كثيرة للتعاون المشترك بين البلدين، كما تمت مناقشة احتياجات سوقي البلدين من المواد الغذائية والاستهلاكية وكيفية توفيرها في ظل الظروف الاقتصادية العالمية .

وأشاد الوزير علي بعمق العلاقات بين الشعبين الصديقين، والتي تستند في أبعادها التجارية والاقتصادية، إلى خلفيات عميقة وطيبة من الاحترام المتبادل بين الشعبين السوري والباكستاني.. مؤكداً حرص الوزارة وقطاع الأعمال الوطني على تذليل كل الصعوبات والعقبات التي تعيق سبل التعاون بين البلدين، وتقديم كل التسهيلات التي يمكن أن تسهم في تطوير التعاون بما يخدم كلا البلدين.

لافتاً إلى ما يتمتع به الاقتصاد السوري من تنوع ومقومات وميزات نسبية عالية في الكثير من المنتجات، إن كانت الزراعية بحكم الطبيعة والمناخ، أو الصناعية التحويلية التي تعتمد على مهارات عالية وحرفية سورية مشهود لها على مستوى المنطقة، وما يمكن أن يشكله ذلك من أساس متين للتبادل التجاري الفعال بين البلدين، وفق أجندة وروزنامة تبادل مدروسة بناء على لقاءات واجتماعات بين الأطراف المعنية في البلدين.

وطرح السفير الباكستاني جملة من الأفكار التي تصب في اتجاه استعداد بلاده لإمداد سورية بمنتجات غذائية كالرز وأخرى تندرج تحت عنوان الصناعات الهندسية والأخرى الكيميائية كالصناعات الدوائية..ليبين وزير التجارة الداخلية أن الجانب السوري مستعد لدراسة كافة أفكار التعاون، مركزاً على فكرة تبادل المنتجات وفق نظام المقايضة بما أن سورية بلد ذي تنوع غزير في الإنتاج..ويمكن مثلاً دراسة مقايضة الرز بالحمضيات بعد المناقشة والتباحث بين السورية للتجارة” والجهات المعنية في الباكستان، أو بين التجار السوريين والباكستانيين..مشيراً إلى ما تمتاز به الحمضيات السورية من جودة وخصائص وميزات جاذبة لها في الأسواق الخارجية..والحال ذاته بالنسبة للتبادل الخاص بالصناعات الدوائية بما أن البلدين يمتازان بالتصنيع الدوائي، يمكن أن يتم التبادل وفق خارطة الإنتاج في كل بلد واحتياجات السوقين.

بدوره أكد السفير اختر حرص القطاع الاقتصادي الباكستاني على إقامة علاقات استراتيجية وبناء شراكات حقيقية مع الجانب السوري بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين منوها بمواقف سورية المبدئية من القضايا العادلة ، موضحاً استعداد بلاده لمناقشة كافة أفكار التعاون المشترك الكثيرة بالطريقة التي طرحها وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك.