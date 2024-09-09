إيران تدين العدوان الصهيوني على سورية

أدانت وزارة الخارجية الإيرانية العدوان الصهيوني الإجرامي أمس على سورية، وأسفر عن عشرات الشهداء والجرحى.

المتحدث باسم الوزارة، ناصر كنعاني، صرح، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، اليوم: “إن جرائم إسرائيل لا تقتصر على فلسطين وإن استمرار عدوان الكيان الصهيوني على سورية وغزة ولبنان مواصلة لسياساته المجنونة في توسيع الحرب في المنطقة”.

ونفى كنعاني ما ورد في الإعلام الصهيوني حول استهداف مقرات إيرانية في سورية، مشدداً على أنه حان الوقت لكي يتراجع داعمو هذا الكيان عن تسليحه.

وكان مصدر عسكري أفاد بأن العدو الإسرائيلي شن، أمس، عدواناً جوياً من اتجاه شمال غرب لبنان مستهدفاً عدداً من المواقع العسكرية في المنطقة الوسطى وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها.